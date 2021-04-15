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Лига чемпионов: против кого сыграют Лунин и Зинченко в полуфиналах

15 апреля, 00:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В 1/2 финала Лиги чемпионов вышли Пари Сен-Жермен, Челси, Манчестер Сити и Реал, матчи пройдут 27-28 апреля и 4-5 мая

В Лиге чемпионов определились все участники 1/2 финала. Борьбу за трофей продолжат Пари Сен-Жермен, Челси, Манчестер Сити и Реал. Именно в двух последних клубах выступают два украинца. За МанСити играет Александр Зинченко, в Мадриде выступает Андрей Лунин.

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Пари Сен-Жермен, обыгравший действующего победителя турнира, мюнхенскую Баварию (3:2, 0:1), сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с Манчестер Сити, который оказался сильнее в противостоянии с дортмундской Боруссией (2:1, 2:1).

Лондонский Челси, одолевший Порту (2:0, 0:1) в четвертьфинале, в 1/2 финала турнира встретится с мадридским Реалом, который сумел обыграть Ливерпуль (3:1, 0:0).

Полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 27-28 апреля и 4-5 мая. Финал – 29 мая в Стамбуле.

Обзоры ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов

ПСЖ – Бавария

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Боруссия Д – МанСити

В тренде
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Челси – Порту

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Ливерпуль – Реал

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