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Ліга чемпіонів: проти кого зіграють Лунін і Зінченко у півфіналах

15 квітня, 00:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

В 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вийшли Парі Сен-Жермен, Челсі, Манчестер Сіті і Реал, матчі пройдуть 27-28 квітня і 4-5 травня

У Лізі чемпіонів визначилися всі учасники 1/2 фіналу. Боротьбу за трофей продовжать Парі Сен-Жермен, Челсі, Манчестер Сіті і Реал. Саме в двох останніх клубах виступають два українці. За МанСіті грає Олександр Зінченко, в Мадриді виступає Андрій Лунін.

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Парі Сен-Жермен, який обіграв чинного переможця турніру, мюнхенську Баварію (3:2, 0:1), зіграє у півфіналі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті, який виявився сильнішим у протистоянні з дортмундською Боруссією (2:1, 2:1).

Лондонський Челсі, який здолав Порту (2:0, 0:1) в чвертьфіналі, в 1/2 фіналу турніру зустрінеться з мадридським Реалом, який зумів обіграти Ліверпуль (3:1, 0:0).

Півфінальні матчі Ліги чемпіонів пройдуть 27-28 квітня і 4-5 травня. Фінал – 29 травня в Стамбулі.

Огляди матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ – Баварія

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Боруссія Д – МанСіті

В тренді
Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Челсі – Порту

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Ліверпуль – Реал

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