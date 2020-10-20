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"Динамо" не проиграет "Ювентусу": прогноз на матч от комментатора

20 октября, 13:21

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Зрители на "Олимпийском" не увидят большого количества голов

Сегодня у "Динамо" – долгожданный старт в группе Лиги чемпионов. Соперник очень серьезный – чемпион Италии последних девяти сезонов "Ювентус". Поединок начнется в 19:55, онлайн "Динамо"- "Ювентус" с видеоповторами – у нас.

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Киевляне возвращаются в самый престижный евротурнир после трехлетнего отсутствия. И их первым соперником будет чемпион Италии. Этот матч станет тренерским противостоянием Луческу и Пирло. Итальянец ранее выступал под руководством румына в "Брешии", а теперь в матче против него дебютирует в Лиге чемпионов как алленаторе.

Ранее "Динамо" и "Ювентус" встречались между собой четыре раза. На счету "бело-синих" лишь один не проигранный матч. Да и в целом, их статистика противостояний с соперниками из Италии не слишком убедительна – две победы, восемь ничьих и четырнадцать поражений. Туринцы с украинцами играли восемь раз, добыли пять побед при двух ничьих и лишь одном поражении.

Чемпионам Италии в Киеве не помогут Криштиану Роналду и Уэстон Маккени, подхватившие коронавирус, а также травмированные Де Лигт и Алекс Сандро. Под руководством Пирло они пока что не совсем стабильны. Но если "Сампдорию" обыграли по делу (3:0), то матч с "Наполи" не состоялся и неаполитанцам присудили техническое поражение. А между этими поединками "Юве" сыграл вничью с "Ромой" (2:2) и перед визитом в Киев – с "Кротоне" (1:1).

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"Динамо" Луческу в официальных матчах еще не проигрывало.

ПРОГНОЗ. Туринцы сейчас в процессе перестройки и адаптации к работе с новым тренером, еще и без Роналду. Это увеличивает шансы "Динамо" на то, чтобы вернуться в Лигу чемпионов без поражения. Думаю, этот вариант вполне реален. Также ожидаю тотал меньше 2,5.

"Динамо" – "Ювентус"
Лига чемпионов, 20 октября в 19:40, Футбол 1, OLL.TV

Все подробности в спецтеме "Динамо" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов онлайн Динамо Киев Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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