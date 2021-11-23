23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?

Лига чемпионов 2021/2022

Главная Матчи Таблицы Команды Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Динамо – Бавария и другие: расписание, трансляции и котировки матчей Лиги чемпионов

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 ноября, 11:41
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Во вторник, 23 ноября, проходит восемь поединков пятого тура группового раунда самого престижного еврокубка, включая противостояние динамовцев с Баварией
Динамо vs Бавария
Динамо vs Бавария / Фото: Getty Images

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей вторника в Лиге чемпионов. Онлайн Динамо – Бавария доступен на нашем сайте.

Динамо – Бавария: где смотреть матч

Реклама

ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ

Группа E

19:45 Динамо – Бавария
Котировки: 8.70 – 5.40 – 1.37

22:00 Барселона – Бенфика
Котировки: 1.69 – 4.15 – 5.00

Реклама

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Бавария Бавария Бав
4
4
0
0
17
2
15
12
Забитые 17
Пропущеные 2
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В В
2
Барселона Барселона Бар
4
2
0
2
2
6
-4
6
Забитые 2
Пропущеные 6
Разница -4
Результаты последних матчей: В В П П
3
Бенфика Бенфика Бен
4
1
1
2
5
9
-4
4
Забитые 5
Пропущеные 9
Разница -4
Результаты последних матчей: П П В Н
4
Динамо Динамо Дин
4
0
1
3
0
7
-7
1
Забитые 0
Пропущеные 7
Разница -7
Результаты последних матчей: П П П Н

Группа F

19:45 Вильярреал – МЮ
Котировки: 2.75 – 3.40 – 2.69

Реклама

22:00 Янг Бойз – Аталанта
​​​​​​​Котировки: 3.95 – 3.95 – 1.89

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ман
4
2
1
1
8
7
1
7
Забитые 8
Пропущеные 7
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В В П
2
Вильярреал Вильярреал Вил
4
2
1
1
9
5
4
7
Забитые 9
Пропущеные 5
Разница 4
Результаты последних матчей: В В П Н
3
Аталанта Аталанта Ата
4
1
2
1
7
7
0
5
Забитые 7
Пропущеные 7
Разница 0
Результаты последних матчей: Н П В Н
4
Янг Бойз Янг Бойз Янг
4
1
0
3
3
8
-5
3
Забитые 3
Пропущеные 8
Разница -5
Результаты последних матчей: П П П В

Группа G

22:00 Севилья – Вольфсбург
​​​​​​​Котировки: 1.71 – 3.90 – 5.20

22:00 Лилль – Зальцбург
​​​​​​​Котировки: 2.66 – 3.30 – 2.84

Групповой этап
Группа G
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Зальцбург Зальцбург Зал
4
2
1
1
7
5
2
7
Забитые 7
Пропущеные 5
Разница 2
Результаты последних матчей: П В В Н
2
Лилль Лилль Лил
4
1
2
1
3
3
0
5
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: В Н П Н
3
Вольфсбург Вольфсбург Вол
4
1
2
1
4
5
-1
5
Забитые 4
Пропущеные 5
Разница -1
Результаты последних матчей: В П Н Н
4
Севилья Севилья Сев
4
0
3
1
3
4
-1
3
Забитые 3
Пропущеные 4
Разница -1
Результаты последних матчей: П Н Н Н

Группа H

22:00 Мальме – Зенит
​​​​​​​Котировки: 4.20 – 3.80 – 1.89

22:00 Челси – Ювентус
​​​​​​​Котировки: 1.59 – 4.00 – 6.50

Групповой этап
Группа H
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Ювентус Ювентус Юве
4
4
0
0
9
2
7
12
Забитые 9
Пропущеные 2
Разница 7
Результаты последних матчей: В В В В
2
Челси Челси Чел
4
3
0
1
6
1
5
9
Забитые 6
Пропущеные 1
Разница 5
Результаты последних матчей: В В П В
3
Зенит Зенит Зен
4
1
0
3
6
6
0
3
Забитые 6
Пропущеные 6
Разница 0
Результаты последних матчей: П П В П
4
Мальме Мальме Мал
4
0
0
4
0
12
-12
0
Забитые 0
Пропущеные 12
Разница -12
Результаты последних матчей: П П П П

Матчи Лиги чемпионов транслируются на платформе Megogo.

Трофей Лиги чемпионов
Трофей Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять