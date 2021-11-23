Динамо – Бавария и другие: расписание, трансляции и котировки матчей Лиги чемпионов

Вашему вниманию – расписание, котировки и обновляемые результаты матчей вторника в Лиге чемпионов. Онлайн Динамо – Бавария доступен на нашем сайте.
Динамо – Бавария: где смотреть матч
ВТОРНИК, 23 НОЯБРЯ
Группа E
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19:45 Динамо – Бавария
Котировки: 8.70 – 5.40 – 1.37
22:00 Барселона – Бенфика
Котировки: 1.69 – 4.15 – 5.00
Группа F
19:45 Вильярреал – МЮ
Котировки: 2.75 – 3.40 – 2.69
22:00 Янг Бойз – Аталанта
Котировки: 3.95 – 3.95 – 1.89
Группа G
22:00 Севилья – Вольфсбург
Котировки: 1.71 – 3.90 – 5.20
22:00 Лилль – Зальцбург
Котировки: 2.66 – 3.30 – 2.84
Группа H
22:00 Мальме – Зенит
Котировки: 4.20 – 3.80 – 1.89
22:00 Челси – Ювентус
Котировки: 1.59 – 4.00 – 6.50
Матчи Лиги чемпионов транслируются на платформе Megogo.