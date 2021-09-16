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Барселону обезглавят перед матчем с Динамо

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
16 сентября, 13:09
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Нидерландец Рональд Куман, возглавляющий Барселону, уже в ближайшее время может лишиться работы
Рональд Куман
Рональд Куман / Фото: Reuters

В сентябре каталонцы проведут еще четыре матча – с Гранадой, Кадисом, Леванте в Ла Лиге и с Бенфикой – в Лиге чемпионов.

Если на этом отрезке Барселона не добьется положительных результатов, президент каталонского клуба Жоан Лапорта может отправить Рональда Кумана в отставку.

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Об этом сообщает Deportes Cuatro.

Лапорте было стыдно за Барселону в стартовом матче Лиги чемпионов против Баварии, который завершился сокрушительным поражением каталонцев на "Камп Ноу" со счетом 0:3.

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Босс испанского клуба хотел бы, чтобы нидерландский тренер придерживался стиля Барселоны, отказался от игры в три центральных защитника и давал больше шансов молодым – в частности, Рикарду Пучу.

Куман от всего этого в поединке с Баварией отказался.

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Таким образом велика вероятность, что к матчам Лиги чемпионов с Динамо (20 октября на "Камп Ноу" и 2 ноября на НСК "Олимпийский") Барселона подойдет уже с новым тренером.

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