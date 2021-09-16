Барселону обезглавят перед матчем с Динамо

Нидерландец Рональд Куман, возглавляющий Барселону, уже в ближайшее время может лишиться работы

Рональд Куман / Фото: Reuters

В сентябре каталонцы проведут еще четыре матча – с Гранадой, Кадисом, Леванте в Ла Лиге и с Бенфикой – в Лиге чемпионов.

Если на этом отрезке Барселона не добьется положительных результатов, президент каталонского клуба Жоан Лапорта может отправить Рональда Кумана в отставку.

Реклама

Об этом сообщает Deportes Cuatro.

Лапорте было стыдно за Барселону в стартовом матче Лиги чемпионов против Баварии, который завершился сокрушительным поражением каталонцев на "Камп Ноу" со счетом 0:3.

Реклама

Босс испанского клуба хотел бы, чтобы нидерландский тренер придерживался стиля Барселоны, отказался от игры в три центральных защитника и давал больше шансов молодым – в частности, Рикарду Пучу.

Куман от всего этого в поединке с Баварией отказался.

Реклама

Таким образом велика вероятность, что к матчам Лиги чемпионов с Динамо (20 октября на "Камп Ноу" и 2 ноября на НСК "Олимпийский") Барселона подойдет уже с новым тренером.

Читайте также: Мирча Луческу: "Динамо будет до конца биться и цепляться за каждое очко"