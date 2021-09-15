Палачи Барселоны. Мюллер и Левандовски уничтожили каталонцев в Лиге чемпионов

Бавария добыла разгромную победу в гостях, а Томас Мюллер забил каталонцам больше всех футболистов в истории ЛЧ – семь раз

Два суперфорварда Баварии празднуют победу / Фото: REUTERS

Во вторник стартовал первый тур Лиги чемпионов. И сразу с суперматча Барселона – Бавария.

Накануне противостояния все обсуждали предыдущий матч между этими командами. Летом 2020 года Бавария уничтожила Барселону со счетом – 8:2.

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На сей раз такого голепада зрители не увидели. Но Бавария снова выиграла. И снова крупно.

В первом тайме счет открыл Томас Мюллер. Форвард пробил издали, мяч рикошетом влетел в сетку. Это был седьмой гол Мюллера в ворота Барселоны. Немец забил каталонцам больше всех футболистов в истории ЛЧ.

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После перерыва мюнхенцы добили Барсу. Левандовски успел первым к мячу, когда тот отлетел от штанги.

Тот же Левандовски отправил каталонцев в нокаут перед финальным свистком.

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Барселона – Бавария – 0:3

Гол: Мюллер (33), Левандовски (56), Левандовски (85)

Напомним, что в этой группе играет и киевское Динамо. На "Олимпийском" подопечные Мирчи Луческу встречались с Бенфикой. Матч был боевым, динамовцы забили на последних секундах, но VAR увидел офсайд. Ничья – 0:0.

Свой следующий матч Динамо проведет в Мюнхене против Баварии 29 сентября. А Бенфика дома сыграет с Барселоной.