Атлетико – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов

Команда Александра Зинченко минимально обыграла испанцев на своем поле, но удержать преимущество в Мадриде будет непросто

Испанцам важно будет остановить Кевина де Брюйне / Фото: REUTERS

В среду, 13 апреля, в Мадриде в четвертьфинале Лиги чемпионов встречаются Атлетико и Манчестер Сити. Оба клуба еще не выигрывали этот турнир, но одному из них придется сойти с дистанции уже сегодня.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Атлетико – Манчестер Сити.

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Также встречу можно можно будет посмотреть в прямом эфире на интернет-платформе Megogo.

Напомним, что в первом матче МанСити добыл минимальную победу со счетом – 1:0.

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Аналитики букмекерских контор считают фаворитом двухматчевого противостояния клуб украинца Александра Зинченко. Котировки на проход в полуфинал Манчестер Сити – 1.11, Атлетико – 7.40.

Победитель этой пары в полуфинале сыграет с Реалом. Вчера испанский клуб в драматическом поединке проиграл Челси в дополнительное время. Но по сумме двух матчей остался в Лиге чемпионов.