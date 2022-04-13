Атлетіко – Манчестер Сіті: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Команда Олександра Зінченка мінімально обіграла іспанців на своєму полі, але втримати перевагу у Мадриді буде непросто

Іспанцям важливо будет зупинити Кевіна де Брюйне / Фото: REUTERS

У середу, 13 квітня, у Мадриді у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зустрічаються Атлетіко та Манчестер Сіті. Обидва клуби ще не вигравали цей турнір, але одному з них доведеться зійти з дистанції вже сьогодні.

Поєдинок розпочнеться у 22:00 за київським часом. Наш сайт веде текстову онлайн-трансляцію матчу Атлетіко – Манчестер Сіті.

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Також зустріч можна буде подивитися у прямому ефірі на інтернет-платформі Megogo.

Нагадаємо, що у першому матчі МанСіті здобув мінімальну перемогу з рахунком – 1:0.

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Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом двоматчевого протистояння клуб українця Олександра Зінченка. Котирування на прохід до півфіналу Манчестер Сіті – 1.11 , Атлетіко – 7.40.

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Реалом. Вчора іспанський клуб у драматичному поєдинку програв Челсі у додатковий час. Але за сумою двох матчів залишився у Лізі чемпіонів.