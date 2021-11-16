Шесть клубов создали Суперлигу! Что теперь будет с чемпионатом Украины

Украинские клубы приняли решение о создании хоккейной Суперлиги. Учредителями организации выступили:
- Белый Барс (Белая Церковь) – серебряный призер чемпионатов Украины (2008/09, 2013/14).
- Динамо (Харьков) – бронзовый призёр чемпионата Украины (2017/18).
- Донбасс (Донецк) – единственный украинский обладатель Континентального кубка (2012/13), восьмикратный чемпион Украины.
Также среди учредителей хоккейной Суперлиги Украины – Краматорск, Мариуполь и Молодая Гвардия (Дружковка).
Четыре команды – Белый Барс, Донбасс, Краматорск и Мариуполь – являются участниками Украинской хоккейной лиги, которая проходит под эгидой ФХУ.
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Вероятней всего, в ближайшее время они покинул УХЛ и создадут свой альтернативный чемпионат.
Турнирная таблица УХЛ: