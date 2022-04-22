Первый пошел. Россиянин сменил гражданство, чтобы выступить на чемпионате мира

Хоккеист Евгений Скачков сменил российское гражданство на румынское, чтобы играть на международном уровне

Российский хоккеист сменил гражданство, чтобы выступить на чемпионате мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Воспитанник московского ЦСКА Евгений Скачков принял решение сменить гражданство России. 37-летний игрок, который провел большую часть карьеры выступал за российские команды, теперь будет представлять сборную Румынии.

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Напомним, что IIHF (Международная федерация хоккея на льду) отстранила от соревнований сборные России и Беларусь. Соответственно спортсмены из этих стран не смогут взять участие в Чемпионате Мира.

А вот уже экс-российский хоккеист Евгений Скачков теперь будет играть на высшем международном уровне. Сборная Румынии выступит во втором по силе дивизионе 1А, где будет бороться с Южной Кореей, Венгрией, Литвой и Словенией за две путевки в элиту мирового хоккея.

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Ветеран последние три года выступает именно в чемпионате Румынии, и чтобы обойти санкции IIHF, пошел таким путем.

Напомним, что сборная Украины по хоккею также выступит на чемпионате мира. Подопечные Вадима Шахрайчука проходят подготовку к турниру в Венгрии, где добыли историческую победу над Хорватией в товарищеском матче.