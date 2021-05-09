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Хоккеисты поздравили ветеранов Донбасса с Днем Победы

9 мая, 16:29

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Благотворители объехали Константиновскую, Дружковскую и Ильиновскую ОТГ, посетили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, вдов и детей минувшей войны

9 мая хоккейный клуб Донбасс и Фонд Бориса Колесникова поздравили ветеранов Донбасса с Днем Победы. Благотворители и спортсмены объехали Константиновскую, Дружковскую и Ильиновскую ОТГ, посетили фронтовиков, тружеников тыла, блокадников, вдов, детей минувшей войны. Каждому они вручили цветы и подарки, поблагодарили за самоотверженность, героизм, личный вклад в Победу.

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"Сегодня именно тот день, когда особенно остро ощущается связь поколений и ценится мирное небо над головой. К сожалению, ветеранов и тружеников тыла с каждым годом становится все меньше, и очень грустно, что почти все они живут за чертой бедности, уходят в одиночестве. Наша задача – оказать им помощь и поддержку, что мы и делаем не только в День Победы и другие праздники, но и в будни. Мы ценим их боевой подвиг, тяжелый послевоенный труд. Желаем дорогим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и как можно дольше оставаться рядом с нами", – рассказывает София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

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"Хоккейный клуб Донбасс может многое рассказать о спортивных победах и достижениях на льду. А дедушки и бабушки, которых мы ежегодно поздравляем 9 Мая, знают цену другой Победе – той, благодаря которой восторжествовали свобода и мир. Наши встречи с ними всегда проходят в очень душевной обстановке, и каждый раз они просят передать их военные истории молодому поколению, сохранить память о минувшей войне и славных подвигах, чтобы в будущем не повторить ошибок прошлого", – говорит Федор Ильенко, генеральный директор ХК Донбасс.

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Гостям из Фонда и клуба были рады в каждом доме, благодарили за оказанное внимание, делились воспоминаниями о тяготах военного времени, историями о погибших близких, рассказывали о Дне Великой Победы, показывали семейные архивные снимки, а еще делали фото на память. Так, например, участник боевых действий Владимир Акимович Проценко из Константиновки встретил хоккеистов и благотворителей с улыбкой и веселой военной песней.

"Боль о пережитых ужасах войны и погибших товарищах так и не утихла. Много трудностей мы пережили и в послевоенное время. Но, несмотря на все это и нынешние проблемы со здоровьем, я стараюсь сохранять бодрость духа и оптимизм. Очень радуюсь вашему приезду, а еще благодарю Бориса Викторовича за внимание и доброе сердце", – говорит Владимир Акимович.

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