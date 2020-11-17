Глава хоккея Беларуси ответил на обвинения в зверском убийстве протестующего

Дмитрий Басков рассказал об угрозах в адрес его жены и детей

Глава Федерации хоккея Беларуси и наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрий Басков отреагировал на подозрения в причастности к избиению в Минске 31-летнего протестующего Романа Бондаренко, который скончался в прошлый четверг от полученных травм. Ранее мы сообщали, что в зверском убийстве Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко.

"Каждому из нас уже не первый месяц больно смотреть, как раскачивают нашу страну, как пытаются разрушить то, что создавалось десятилетиями. И особенно на то, как стравливают людей. Уже очень много лет моя гражданская позиция остается неизменной. И то, что она расходится с позицией многих "независимых" журналистов и протестно настроенной части общества, уверен, лежит сейчас в основе так быстро выдвинутых в отношении меня беспочвенных обвинений", – цитирует Баскова Федерация хоккея Беларуси.

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Дмитрий Басков/Фото hockey.by

Басков подчеркнул, что это обвинения в том, к чему он не имеет никакого отношения. А люди, которые не согласны с его гражданской позицией, сейчас пытаются увидеть Баскова там, где его не было и нет: "Даже в каких-то аэропортах, самолетах или сразу нескольких городах и странах одновременно".

"А тем, кто сегодня открыто призывает угрожать моим детям и жене, могу задать только один вопрос: вы и есть те самые "невероятные" и "мирные" белорусы? Своими действиями вы только укрепляете твердость моих убеждений", – резюмировал Басков.

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Отметим, что Басков прежде играл в хоккей в чемпионате Беларуси и сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына президента Лукашенко.

Напомним, как утверждает в своем расследовании белорусская Tribuna, одним из нападавших на Романа Бондаренко также, скорее всего, был бывший боец ММА и кикбоксер, экс-чемпион мира по кикбоксингу Дмитрий Шакута.

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