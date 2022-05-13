Франция – Словакия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

В первом матче группы А чемпионата мира по хоккею 13 мая сыграют Франция и Словакия. Смотрите видео трансляцию встречи на нашем сайте

У хоккейных вратарей всегда много работы / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Финляндии стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей сражаются 16 команд. Титул защищает сборная Канады.

В первый день турнира в группе А встретятся сборные Франции и Словакии. Матч начнется в 16:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ФРАНЦИЯ – СЛОВАКИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у словаков больше шансов выиграть сегодняшний поединок.

Котировки на основное время:

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Победа Словакии – 1.42

Ничья – 5.40

Победа Франции – 6.10

Коэффициент на исход матча:

Победа Словакии – 1.21

Победа Франции – 4.40

Достижения

Сборная Словакии на мировых первенствах выступает с 1994 года. За это время четырежды была на пьедестале почета. Чемпионы – 2002, серебряные призеры – 2000, 2012, бронзовые призеры – 2003.

Французы на мировых первенствах играют с 1930 года. Именно тогда они и добились своего лучшего результата – шестого места.