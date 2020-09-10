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19-летнего российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление кокаина

10 сентября, 07:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Отстранение Алтыбармакяна продлится до 24 марта 2024 года

19-летний российский хоккеист Илья Алтыбармакян дисквалифицирован на четыре года за употребление запрещенных препаратов. До февраля 2020 года Алтыбармакян выступал в Молодежной хоккейной лиге за петербургский СКА-1946, но затем клуб неожиданно расторг с ним соглашение.

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В пробе 19-летнего хоккеиста, взятой 6 февраля, был обнаружен бензоилэкгонин – метаболит кокаина. Игрок получил дисквалификацию на 4 года, он не будет оспаривать решение и настаивать на вскрытии пробы B, сообщает Eurosport. Отстранение Алтыбармакяна продлится до 24 марта 2024 года.

Ранее мы писали, что украинок удалили из истории Олимпиады из-за допинга: наказание Земляк обнулило результат двух финалов. В Бразилии "сине-желтые" боролись за "бронзу" с Великобританией и Канадой.

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А буквально накануне знаменитого теннисиста Новака Джоковича дисквалифицировали на US Open. 17-кратный победитель турниров "Большого шлема" на эмоциях отбросил мяч назад и попал в линейного судью. Женщине пришлось оказывать помощь, а Ноле засчитали поражение.

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