Старт Лиги чемпионов перенесли на полтора месяца из-за пандемии

Хоккейные функционеры переживают за здоровье спортсменов в европейских странах

Еще один престижный спортивный турнир подвергся влиянию коронавируса. Организаторы европейской Лиги чемпионов по хоккею объявили, что начало сезона откладывается на полтора месяца. К слову, позавчера полуфинал Украинской хоккейной лиги приостановили из-за коронавируса.

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Лига чемпионов должна была стартовать 6 октября, однако открытие сезона отложили на 17 ноября. Об этом сообщил официальный сайт турнира. Причина – банальна: опасения за здоровье спортсменов и других людей во время проведения матчей из-за коронавируса. Пишут, что тенденции в Европе не позволяют гарантировать безопасность участникам.

Недавно финская команда не полетела на хоккейный матч в Беларусь.

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В сезоне 2020/2021 ЛЧ собираются провести исключительно по системе плей-офф. С самого начала 32 команды дважды сойдутся в 1/16 финала, причем на полях соперников, которые имеют более высокий рейтинг. Завершить турнир планируют 9 февраля 2021 года одним финальным поединком.

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