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10-летний вратарь в России избил судью клюшкой. Комментатор в восторге

Павел Василенко Павел Василенко Редактор Спорт Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 10:27
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Юный хоккеист возмутился решением арбитров матча и набросился на тех с кулаками, а потом в ход пошла и клюшка
Вратарь бьет арбитра клюшкой
Вратарь бьет арбитра клюшкой / Фото: Коллаж: Сегодня

Дичайший случай произошел в матче школьных команд города Екатеринбурга в России. 10-летний хоккеист поколотил арбитров.

Перед вбрасыванием к вратарю команды подъехал судья и сделал замечание. Это вывело из себя игрока и он набросился на арбитров. Вратарь ударил одного арбитра кулаком, второго – по спине клюшкой.

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Но в этой ситуации удивило не только поведение маленького психопата, но и взрослого комментатора. Тот захлебывался от восхищения.

"Артемий вскипает и просто отоварил судью кулаком. Он не выдерживает, бьет прямо по горбу, промеж лопаток. Какая жесть! Вау! Это Уралмаш, детка!", – орал комментатор.

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Напомним, что в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Без России. Дикарей вышвырнули из мирового хоккея.

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