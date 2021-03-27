Шумахер – предпоследний, Ферстаппен – первый: старт Формулы-1

Новый чемпионат Формулы-1 стартовал! В Бахрейне прошла квалификация первого в сезоне этапа Гран-при. Самым быстрым оказался Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл". Он и стартует завтра первым. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон займет второе место на стартовой решетке. Рядом будет его партнер по "Мерседесу" Валттери Боттас.
Мик Шумахер, сын легендарного чемпиона Ф-1 Михаэля Шумахера, занял лишь предпоследнее место.
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Результаты квалификации Гран-при Бахрейна
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.28,997
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +0,388
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,589
4. Шарль Леклер ("Феррари") – +0,681
5. Пьер Гасли ("Альфа Таури") – +0,812
6. Даниэль Риккардо ("Макларен") – +0,930
7. Ландо Норрис ("Макларен") – +0,977
8. Карлос Сайнс ("Феррари") – +1,218
9. Фернандо Алонсо ("Альпин") – +1,252
10. Ланс Стролл ("Астон Мартин") – +1,604
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес ("Ред Булл")
12. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")
13. Юки Цунода ("Альфа Таури")
14. Кими Райкконен ("Альфа Ромео")
15. Джордж Расселл ("Уильямс")
Выбыли после первого сегмента:
16. Эстебан Окон ("Альпин")
17. Николас Латифи ("Уильямс")
18. Себастьян Феттель ("Астон Мартин")
19. Мик Шумахер ("Хаас")
20. Никита Мазепин ("Хаас")
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