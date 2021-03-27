Шумахер – передостанній, Ферстаппен – перший: старт Формули-1

Новий чемпіонат Формули-1 стартував! У Бахрейні пройшла кваліфікація першого в сезоні етапу Гран-прі. Найшвидшим виявився Макс Ферстаппен з команди "Ред Булл". Він і стартує завтра першим. Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон займе друге місце на стартовій решітці. Поруч буде його партнер по "Мерседесу" Валттері Боттас.
Мік Шумахер, син легендарного чемпіона Ф-1 Міхаеля Шумахера, зайняв лише передостаннє місце.
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Результати кваліфікації Гран-прі Бахрейну
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.28,997
2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") – +0,388
3. Валттері Боттас ("Мерседес") +0,589
4. Шарль Леклер ("Феррарі") – +0,681
5. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") – +0,812
6. Даніель Ріккардо ("Макларен") – +0,930
7. Ландо Норріс ("Макларен") – +0,977
8. Карлос Сайнс ("Феррарі") – +1,218
9. Фернандо Алонсо ("Альпін") – +1,252
10. Ланс Стролла ("Астон Мартін") – +1,604
Вибули після другого сегмента:
11. Серхіо Перес ("Ред Булл")
12. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео")
13. Юкі Цунода ("Альфа Таурі")
14. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео")
15. Джордж Расселл ("Вільямс")
Вибули після першого сегмента:
16. Естебан Вікон ("Альпін")
17. Ніколас Латіфа ("Вільямс")
18. Себастьян Феттель ("Астон Мартін")
19. Мік Шумахер ("Хаас")
20. Нікіта Мазепін ("Хаас")
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