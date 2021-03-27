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Шумахер – передостанній, Ферстаппен – перший: старт Формули-1

27 березня, 18:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У Бахрейні пройшла кваліфікація першого Гран-прі в сезоні

Новий чемпіонат Формули-1 стартував! У Бахрейні пройшла кваліфікація першого в сезоні етапу Гран-прі. Найшвидшим виявився Макс Ферстаппен з команди "Ред Булл". Він і стартує завтра першим. Чинний чемпіон світу Льюїс Хемілтон займе друге місце на стартовій решітці. Поруч буде його партнер по "Мерседесу" Валттері Боттас.

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Мік Шумахер, син легендарного чемпіона Ф-1 Міхаеля Шумахера, зайняв лише передостаннє місце.

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Результати кваліфікації Гран-прі Бахрейну

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1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.28,997

2. Льюїс Хемілтон ("Мерседес") – +0,388

3. Валттері Боттас ("Мерседес") +0,589

4. Шарль Леклер ("Феррарі") – +0,681

5. П'єр Гаслі ("Альфа Таурі") – +0,812

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6. Даніель Ріккардо ("Макларен") – +0,930

7. Ландо Норріс ("Макларен") – +0,977

8. Карлос Сайнс ("Феррарі") – +1,218

9. Фернандо Алонсо ("Альпін") – +1,252

10. Ланс Стролла ("Астон Мартін") – +1,604

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Вибули після другого сегмента:

11. Серхіо Перес ("Ред Булл")

12. Антоніо Джовінаццо ("Альфа Ромео")

13. Юкі Цунода ("Альфа Таурі")

14. Кімі Райкконен ("Альфа Ромео")

15. Джордж Расселл ("Вільямс")

Вибули після першого сегмента:

16. Естебан Вікон ("Альпін")

17. Ніколас Латіфа ("Вільямс")

18. Себастьян Феттель ("Астон Мартін")

19. Мік Шумахер ("Хаас")

20. Нікіта Мазепін ("Хаас")

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