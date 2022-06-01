Гульнул на славу: пилот Формулы-1 бурно отметил победу в Гран-при Монако (видео)

Мексиканский автогонщик Серхио Перес третий раз в карьере выиграл этап Формулы-1, после чего дал волю эмоциям

Серхио Перес немного перебрал с шампанским / Фото: Reuters

Победителем Гран-при Монако, прошедшего 29 мая в Монте-Карло, неожиданно стал пилот Ред Булл Серхио Перес. Победа настолько вдохновила мексиканца, что он не смог устоять перед соблазном громко отметить успех.

Через два дня после гонки в Сеть слили видео с яхты, где Серхио Перес праздновал свою победу. На кадрах видно, как слегка "уставший" мексиканец с трудом спускается по лестнице.

Реклама

Ey yo tambien queria ir a Monaco @SChecoPerez estuvo buena la party Hahahaha pic.twitter.com/zNCPKQDIlf — Lachivaloca11 (@lachivaloca11) May 31, 2022

Что ж, вечеринка на яхте явно удалась Серхио.

Реклама

Отметим, что Серхио Перес с 2011 года выступает в Формуле-1. В 2020 году мексиканец одержал свою первую победу на этапе Королевской автогонки. Тогда мексиканец был первым в Гран-при Сахира.

Напомним, следующий этап Формулы-1 стартует 10 июня в Азербайджане.

Читайте также: Чемпиона мира из Формулы-1 обокрали в Барселоне. Он гнался за ворами на скутере