28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
25 мая 22:00
Рома --
Фейеноорд --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
💥 Дело Медведчука - Порошенко 🎬 Канны 2022 ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости Формулы-1

Чемпиона мира из Формулы-1 обокрали в Барселоне. Он гнался за ворами на скутере

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 мая, 22:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Себастьян Феттель забыл закрыть окна в машине, и грабители украли сумку с документами и наушники
Себастьян Феттель подвергся ограблению
Себастьян Феттель подвергся ограблению

В этом сезоне Формулы-1 Себастьян Феттель пока разочаровывает. Два первых Гран-при пилот Астон Мартин пропустил из-за ковида, а в следующих четырех гонках набрал лишь 4 балла.

Неудачи продолжились для немца и вне автодрома. После Гран-при Испании в Барселоне Феттель стал жертвой ограбления. Как сообщает издание El Periodico, ограбили его машину.

Реклама

Вероятнее всего, гонщик оставил открытым окно в машине и ушел по своим делам. За это время злоумышленник украл из автомобиля сумку с документами и наушники AirPods.

Феттель не растерялся и воспользовался маячком в наушниках, чтобы установить его местоположение. Немец сразу же снял электроскутер и погнался за грабителем.

Реклама

В итоге Себастьян нашел AirPods возле одного из магазинов, где воры их выбросили. Догнать же злодеев не удалось. Феттель подал заявление в полицию для розыска преступника.

Читайте также: Американский инвестор посетил исторический Гран-при Формулы-1 вместе с красоткой-женой

Напомним, что Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1 (2010-2013), когда он еще выступал за команду Ред Булл. За это его даже прозвали "наследником Шумахера", учитывая его национальность и дальнейший переход в Феррари. Впрочем, после этого карьера Себастьяна пошла ко дну.

Реклама

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Мировой спорт - за Украину!
Больше новостей
Наука и технологии
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Защищают Украину
Кто вступил в тероборону
Авто
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат-2022. Зачет гонщиков
# Страна Имя Баллы
1
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
110
2
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
104
3
Серхио Перес

Серхио Перес

Red Bull
85
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
74
5
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
65
6
Льюис Хэмилтон

Льюис Хэмилтон

Mercedes
46
7
Ландо Норрис

Ландо Норрис

McLaren
39
8
Валттери Боттас

Валттери Боттас

Alfa Romeo
38
9
Эстебан Окон

Эстебан Окон

Alpine
30
10
Кевин Магнуссен

Кевин Магнуссен

Haas
15
11
Юки Цунода

Юки Цунода

AlphaTauri
11
12
Даниэль Риккардо

Даниэль Риккардо

McLaren
11
13
Пьер Гасли

Пьер Гасли

AlphaTauri
6
14
Себастьян Феттель

Себастьян Феттель

Aston Martin Mercedes
4
15
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
4
16
Александр Албон

Александр Албон

Williams
3
17
Лэнс Стролл

Лэнс Стролл

Aston Martin
2
18
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
19
Мик Шумахер

Мик Шумахер

Haas
0
20
Нико Хюлькенберг

Нико Хюлькенберг

Aston Martin
0
21
Николас Латифи

Николас Латифи

Williams
0
Чемпионат-2022. Зачет команд
# Команда Баллы
1
Red Bull Red Bull
195
2
Ferrari Ferrari
169
3
Mercedes Mercedes
120
4
McLaren McLaren
50
5
Alfa Romeo Alfa Romeo
39
6
Alpine Alpine
34
7
AlphaTauri AlphaTauri
17
8
Haas Haas
15
9
Aston Martin Aston Martin
6
10
Williams Williams
3
Этапы Формулы-1
Дата Гран-при Победитель
20 мар
Бахрейн Бахрейн
Шарль Леклер
27 мар
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Макс Ферстаппен
10 апр
Австралия Австралия
Шарль Леклер
24 апр
Италия Италия
Макс Ферстаппен
8 мая
США США
Макс Ферстаппен
22 мая
Испания Испания
Макс Ферстаппен
29 мая
Монако Монако
-
12 июн
Азербайджан Азербайджан
-
19 июн
Канада Канада
-
3 июл
Великобритания Великобритания
-
10 июл
Австрия Австрия
-
24 июл
Франция Франция
-
31 июл
Венгрия Венгрия
-
28 авг
Бельгия Бельгия
-
4 сен
Нидерланды Нидерланды
-
11 сен
Италия Италия
-
2 окт
Сингапур Сингапур
-
9 окт
Япония Япония
-
23 окт
США США
-
30 окт
Мексика Мексика
-
13 ноя
Бразилия Бразилия
-
20 ноя
Абу-Даби Абу-Даби
-
Опрос
Лучшие боксеры мира
ТОП-10 вне зависимости от веса
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадий Головкин Геннадий Головкин Геннадий Головкин
41 - 1 - 1
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Александр Усик Александр Усик Александр Усик
19 - 0 - 0
6
Эррол Спенс Эррол Спенс Эррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Энтони Джошуа Энтони Джошуа Энтони Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майрис Бриедис Майрис Бриедис Майрис Бриедис
28 - 1 - 0
9
Каллум Смит Каллум Смит Каллум Смит
28 - 1 - 0
10
Йорденис Угас Йорденис Угас Йорденис Угас
27 - 4 - 0
Чемпионский бой Усика
Александр Усик
Александр Усик
23 июл.
12:35
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа

35

Возраст

32

191

Рост

198

198

Размах рук

208

100.3

Вес

108.6

19

Победы

24

68.4%

% нокаутов

91.7%

Опрос
Чемпионат мира
Тампере, Финляндия

13-29 мая

Расписание матчей
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2162К
2
Александр Усик Александр Усик
1720К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1633К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1120К
5
Владимир Кличко Владимир Кличко
990К
6
Элина Свитолина Элина Свитолина
866К
7
Андрей Лунин Андрей Лунин
564К
8
Дарья Белодед Дарья Белодед
508К
9
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Что атлеты пишут о войне
Рейтинг ФИФА
Лучшие сборные мира:
1
Бразилия Бразилия
1833
2
Бельгия Бельгия
1827
3
Франция Франция
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англия Англия
1762
6
Италия Италия
1723
7
Испания Испания
1709
8
Португалия Португалия
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нидерланды Нидерланды
1659
Какое место у Украины
Опрос
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Премьер-лига
Чемпионат Англии
1
Манчестер Сити Манчестер Сити
93
2
Ливерпуль Ливерпуль
92
3
Челси Челси
74
Ла Лига
Чемпионат Испании
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетико Атлетико
71
Бундеслига
Чемпионат Германии
1
Бавария Бавария
77
2
Боруссия Д Боруссия Д
69
3
Байер Байер
64
Серия А
Чемпионат Италии
1
Милан Милан
86
2
Интер Интер
84
3
Наполи Наполи
79
Лига 1
Чемпионат Франции
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять