Ферстаппен выиграл дождливую квалификацию Гран-при Бельгии, один из лидеров разбил болид

Завершилась квалификация Гран-при Бельгии в Формуле-1. Лучшее время показал пилот Ред Булл Макс Ферстаппен. Вместе с ним с первого ряда будет стартовать Джордж Расселл

В Бельгии прошла квалификация Гран-при Формулы-1 / Фото: Reuters

Действующий чемпион Фоомулы-1 Льюис Хэмилтон показал лишь третий результат в квалификации.

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Отметим, что Ландо Норрис попал в аварию в третьем сегменте, из-за чего квалификация была на время прервана.

А так едва не вылетел с трассы Пьер Гасли:

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Напомним, в общем зачете продолжает лидировать Хэмилтон (195). Совсем немного ему проигрывает Ферстаппен (187), а тройку замыкает Норрис (113).

Квалификация Гран-при Бельгии:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.59,765

2. Джордж Расселл (Уильямс) +0,321

3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +0,334

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4. Даниэль Риккардо (Макларен) +1,099

5. Себастьян Феттель (Астон Мартин) +1,170

6. Пьер Гасли (Альфа Таури) +1,399

7. Серхио Перес (Ред Булл) +2,347

8. Валттери Боттас (Мерседес) +2,737

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9. Эстебан Окон (Альпин) +3,748

10. Ландо Норрис (Макларен) – не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Шарль Леклер (Феррари)

12. Николас Латифи (Уильямс)

13. Карлос Сайнс (Феррари)

14. Фернандо Алонсо (Альпин)

15. Ланс Стролл (Астон Мартин)

Выбыли после первого сегмента:

16. Антонио Джовинацци (Альфа Ромео)

17. Юки Цунода (Альфа Таури)

18. Мик Шумахер (Хаас)

19. Кими Райкконен (Альфа Ромео)

20. Никита Мазепин (Хаас)