Ферстаппен виграв дощову кваліфікацію Гран-прі Бельгії, один з лідерів розбив болід

Завершилася кваліфікація Гран-прі Бельгії в Формулі-1. Кращий час показав пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Разом з ним з першого ряду стартуватиме Джордж Расселл

В Бельгії пройшла кваліфікація Грпн-прі Формули-1 / Фото: Reuters

Чинний чемпіон Фоомули-1 Льюїс Гамільтон показав лише третій результат у кваліфікації.

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Відзначимо, що Ландо Норріс потрапив в аварію в третьому сегменті, через що кваліфікація була на час перервана.

А так ледь не вилетів з траси П'єр Гаслі:

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Нагадаємо, в загальному заліку продовжує лідирувати Гамільтон (195). Зовсім трохи йому програє Ферстаппен (187), а трійку замикає Норріс (113).

Кваліфікація Гран-прі Бельгії:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1.59,765

2. Джордж Расселл (Вільямс) +0,321

3. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +0,334

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4. Даніель Ріккардо (Макларен) +1,099

5. Себастьян Феттель (Астон Мартін) +1,170

6. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1,399

7. Серхіо Перес (Ред Булл) +2,347

8. Валттері Боттас (Мерседес) +2,737

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9. Естебан Окон (Альпін) +3,748

10. Ландо Норріс (Макларен) – не показав часу

Вибули після другого сегмента:

11. Шарль Леклер (Феррарі)

12. Ніколас Латіфі (Вільямс)

13. Карлос Сайнс (Феррарі)

14. Фернандо Алонсо (Альпін)

15. Ланс Стролла (Астон Мартін)

Вибули після першого сегмента:

16. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео)

17. Юкі Цунода (Альфа Таурі)

18. Мік Шумахер (Хаас)

19. Кімі Райкконен (Альфа Ромео)

20. Микита Мазепін (Хаас)