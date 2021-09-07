Звонок президента Бразилии не помог. Классика латиноамериканского футбола не состоялась

Президент Бразилии Жаир Болсонару пытался договориться о возобновлении матча между Бразилией и Аргентиной

Матч Бразилия - Аргентина был сорван / Фото: Reuters

Скандальная латиноамериканская классика, которая была сорвана бразильскими полицейскими, всколыхнула весь мир. Чтобы уладить скандал пришлось вмешаться первым лицам государства.

Реклама

Читайте также: Пеле удалили опухоль. Как здоровье у Короля футбола?

Как известно, 5 сентября должен был состоятся поединок между сборными Бразилии и Аргентины в рамках отбора на чемпионат мира-2022. Но на шестой минуте встречи на поле вышли представители полиции и здравоохранения Бразилии, которые обвинили четырех футболистов "альбиселесте" в нарушении правил карантина. В ответ на эти действия сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси покинула поле и отправилась в раздевалку. После решения арбитра матч был остановлен.

Президент Бразилии Жаир Болсонару / Фото: Reuters

Реклама

Возникшую проблему пытался разрешить лично президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает Clarin. Ошеломленный увиденным, политик в разговоре с Бразильской футбольной конфедерацией гарантировал, что у аргентинских игроков не будет проблем, если они продолжат матч. Но поскольку звонок произошел уже после того, как футболисты удалились в раздевалку, все усилия Болсонару возобновить игру оказались напрасны.

Ранее мы сообщали, что полиция Бразилии не будет расследовать инцидент с игроками сборной Аргентины. Нарушения карантина со стороны четверки "альбиселесте", которые обманули о своем пребывании в Великобритании, сошло им с рук.