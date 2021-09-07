Дзвінок президента Бразилії не допоміг. Класика латиноамериканського футболу не відбулася

Президент Бразилії Жаїр Болсонару намагався домовитись про відновлення матчу між Бразилією та Аргентиною

Матч Бразилія - Аргентина був зірваний / Фото: Reuters

Скандальна латиноамериканська класика, яка була зірвана бразильськими поліцейськими, сколихнула весь світ. Щоб залагодити скандал мусили втрутитися перші особи держави.

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Як відомо, 5 вересня мав відбутися поєдинок між збірними Бразилії та Аргентини в межах відбору на чемпіонат світу-2022. Але на шостій хвилині зустрічі на поле вийшли представники поліції й охорони здоров'я Бразилії, які звинуватили чотирьох футболістів "альбіселесте" в порушенні правил карантину. У відповідь на ці дії збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі залишила поле і вирушила до роздягальні. Після рішення арбітра матч був зупинений.

Президент Бразилії Жаір Болсонару / Фото: Reuters

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Проблему намагався вирішити особисто президент Бразилії Жаїр Болсонару, повідомляє Clarin. Приголомшений побаченим, політик у розмові з Бразильською футбольною конфедерацією гарантував, що у аргентинських гравців не буде проблем, якщо вони продовжать матч. Але оскільки дзвінок стався вже після того, як футболісти пішли до роздягальні, всі зусилля Болсонару відновити гру виявилися марними.

Раніше ми повідомляли, що поліція Бразилії не буде розслідувати інцидент з гравцями збірної Аргентини. Порушення карантину з боку четвірки "альбіселесте", які обдурили про своє перебування у Великій Британії, зійшло їм з рук.