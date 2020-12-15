Українська
$ 27,87
33,89
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звезду сборной Англии лишили водительских прав за пьяную езду в тапочках

15 декабря, 16:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

На девять месяцев Грилиш превратился в обычного пешехода

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш остался без водительских прав на девять месяцев, а также выплатит штраф в 90 тысяч фунтов. Футболист признан виновным сразу в нескольких эпизодах с участие автомобиля.

Реклама

В конце марта, когда локдаун был в самом разгаре, Грилиш призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover. В суде Бирмингема свидетель сообщил, что от Грилиша "пахло алкоголем".

Затем уже в октябре Грилиш снова попал полицейским на глаза, когда промчался на высокой скорости и без опознавательных знаков. Этих двух эпизодов было достаточно, чтобы отобрать у него водительское удостоверение, сообщает Sky Sports.

В тренде
Одним абзацем. Повезло ли "Динамо" и "Шахтеру" с жеребьевкой Лиги Европы

Отметим, что в начале декабря Грилиш с одноклубником Россом Баркли попали в небольшой скандал. Футболисты нарушили карантин, отправившись в ресторан, где распивали алкоголь.

Самые известные балагуры мирового футбола:

Самые известные балагуры мирового футбола
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Астон Вилла водительские права Джек Грилиш

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях
Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетяхФутбол
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)
До слез! Реакция годовалой дочки Малиновского на гол папочки и его приезд домой (видео)Футбол
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы:
Онлайн-трансляция жеребьевки Лиги Европы: "Шахтер" и "Динамо" получили соперниковФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять