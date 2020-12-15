Звезду сборной Англии лишили водительских прав за пьяную езду в тапочках

На девять месяцев Грилиш превратился в обычного пешехода

Полузащитник "Астон Виллы" и сборной Англии Джек Грилиш остался без водительских прав на девять месяцев, а также выплатит штраф в 90 тысяч фунтов. Футболист признан виновным сразу в нескольких эпизодах с участие автомобиля.

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В конце марта, когда локдаун был в самом разгаре, Грилиш призвал всех сидеть дома, после чего в одних тапках разбил свой Range Rover. В суде Бирмингема свидетель сообщил, что от Грилиша "пахло алкоголем".

Затем уже в октябре Грилиш снова попал полицейским на глаза, когда промчался на высокой скорости и без опознавательных знаков. Этих двух эпизодов было достаточно, чтобы отобрать у него водительское удостоверение, сообщает Sky Sports.

Отметим, что в начале декабря Грилиш с одноклубником Россом Баркли попали в небольшой скандал. Футболисты нарушили карантин, отправившись в ресторан, где распивали алкоголь.

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