Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Звездный форвард "Ливерпуля" подхватил коронавирус

3 октября, 08:59

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сенегалец Садио Мане сдал положительный тест и ушел на самоизоляцию

Еще один знаменитый футболист английской Премьер-лиги подхватил коронавирус. Позитивным оказался тест на COVID-19 нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. Согласно требованиям медицинского протокола, 28-летний футболист сразу же ушел на самоизоляцию.

Реклама

Об этом около полуночи сообщил официальный сайт "Ливерпуля".

Еще в понедельник "Ливерпуль" добыл волевую победу над "Арсеналом" в чемпионате Англии, а сенегальский форвард забил первый мяч своей команды. Правда, уже в четверг лучший футболист Африки 2019 года не участвовал в очередной дуэли соперников, уже в Кубке английской лиги, где успех по пенальти пришел к "канонирам".

"Ливерпуль" – "Арсенал"

"Ливерпуль" – "Арсенал" / Фото: Reuters

В тренде
Борец-депутат Жан Беленюк заразился коронавирусом и рассказал о своих симптомах
Реклама

Пишут, что у Мане есть незначительные симптомы коронавируса, но не указывают, какие именно. При этом в целом он чувствует себя нормально. Садио присоединился в лазарете к испанскому новичку "Ливерпуля" Тьяго Алькантаре, который недавно пришел из немецкой "Баварии".

Ранее лучший футболист Африки забыл встать на колено во время акции Black Lives Matter.

Смотрите, как сенегалец забивал бельгийскому "Генку" в Лиге чемпионов:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Ливерпуль коронавирус Садио Мане
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соперники для
Соперники для "Шахтера" и "Динамо": все корзины Лиги чемпионов перед жеребьевкойЛига чемпионов
"Гент" – "Динамо", Ребров и другие: расписание, трансляции и результаты раунда плей-офф Лиги чемпионовФутбол
"Гент" – "Динамо": где смотреть матч Лиги чемпионовЛига чемпионов
"Стал мужчиной!" Шева и Кристен расчувствовались в день рождения сына (фото)Футбол
"Динамо" – "Гент": онлайн решающего матча квалификации Лиги чемпионовЛига чемпионов
Украинец выбил
Украинец выбил "Ростов" из Лиги Европы. В России позор назвали злой шуткой за денежный развратФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять