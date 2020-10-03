Звездный форвард "Ливерпуля" подхватил коронавирус

Еще один знаменитый футболист английской Премьер-лиги подхватил коронавирус. Позитивным оказался тест на COVID-19 нападающего "Ливерпуля" Садио Мане. Согласно требованиям медицинского протокола, 28-летний футболист сразу же ушел на самоизоляцию.

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Об этом около полуночи сообщил официальный сайт "Ливерпуля".

Еще в понедельник "Ливерпуль" добыл волевую победу над "Арсеналом" в чемпионате Англии, а сенегальский форвард забил первый мяч своей команды. Правда, уже в четверг лучший футболист Африки 2019 года не участвовал в очередной дуэли соперников, уже в Кубке английской лиги, где успех по пенальти пришел к "канонирам".

"Ливерпуль" – "Арсенал" / Фото: Reuters

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Пишут, что у Мане есть незначительные симптомы коронавируса, но не указывают, какие именно. При этом в целом он чувствует себя нормально. Садио присоединился в лазарете к испанскому новичку "Ливерпуля" Тьяго Алькантаре, который недавно пришел из немецкой "Баварии".

Ранее лучший футболист Африки забыл встать на колено во время акции Black Lives Matter.

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