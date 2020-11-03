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Символ немецкого футбола медленно умирает. С 2015 года Герд Мюллер страдает от болезни Альцгеймера

3 ноября, 10:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Супруга рассказала о состоянии легендарного немецкого нападающего

Знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер находится в тяжелом состоянии. В 2015 году легенде "Баварии" поставили диагноз болезнь Альцгеймера и он переехал в дом престарелых и инвалидов. Накануне его 75-летния супруга легенды сообщила, что он "медленно умирает".

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Она рассказала, что Мюллер практически не встает с постели и не может самостоятельно есть, поэтому ему дают перетертую пищу. Лишь на мгновение он может открыть глаза, а также использует подмигивание, чтобы сигнализировать "да" или "нет".

Напомним, что сегодня в Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом. Как оказалось, футболист жив, но других подробностей о состоянии легенды лечащий врач не сообщил.

Мюллер выступал за "Баварию" с 1964 по 1979 год, провел за команду 453 матча и забил 398 голов. Он четырежды выигрывал бундеслигу, трижды – Кубок европейских чемпионов. В составе сборной ФРГ, за которую он провел 62 матча и забил 68 мячей, Мюллер стал чемпионом мира в 1974 году, а за два года до этого – чемпионом Европы. В 1970 году форвард удостоился "Золотого мяча" лучшему футболисту Европы.

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Смотрите, как играет бывший клуб Мюллера "Бавария" в Лиге чемпионов:

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футболист Герд Мюллер болезнь Альцгеймера

Источник: Сегодня|Спорт

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