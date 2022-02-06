Зинченко огорчил Гвардиолу, рассказав правду об Украине

Скопление российских войск на границе с Украиной станет темой разговора украинского футболиста и тренера лидеров чемпионата Англии

Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Манчестер Сити с Зинченко в составе разгромил Фулхэм со счетом 4:1 и вышел в пятый раунд Кубка Англии. Украинец вышел на замену в середине второго тайма, когда игра уже была сделана. После его появления счет не изменился.

В ближайшие дни у Зинченко и тренера МанСити Хосепа Гвардиолы будут не только футбольные темы для разговора. Накануне поединка испанский коуч выразил желание побеседовать с Александром о политической обстановке в Украине.

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Очевидно, что Пеп расстроен из-за скопления российских войск на границе с нашей страной.

"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе всего 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом. Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Тяжело это принять. Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации намного лучше меня", – сказал Гвардиола.

Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Ранее стало известно, что на Зинченко претендует клуб с родины Гвардиолы. Сообщалось, что украинец зимой может покинуть английский Манчестер Сити ради переезда в Бетис.

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Это не первый случай, когда МанСити готов отпустить игрока, и есть реальные покупатели. Но каждый раз Александр принимал решение остаться и успешно бороться за место в основе английского гранда.

Зинченко и Гвардиола / Фото: Getty Images

В конце прошлого года Зинченко назвал Гвардиолу "лучшим в мире". Случилось это после матча Лиги чемпионов с ПСЖ ("горожане" победили 2:1), в котором украинец вышел со стартовых минут.

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В этом сезоне в чемпионате Англии украинец получает не так много игрового времени. Он сыграл всего в семи матчах из 23-х, также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Манчестер Сити – лидер Премьер-лиги.