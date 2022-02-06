5 февраля 17:00
Эвертон 4
Брентфорд 1
5 февраля 19:00
Интер 1
Милан 2
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Зинченко огорчил Гвардиолу, рассказав правду об Украине

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 февраля, 00:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Скопление российских войск на границе с Украиной станет темой разговора украинского футболиста и тренера лидеров чемпионата Англии
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко
Хосеп Гвардиола и Александр Зинченко / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня

Манчестер Сити с Зинченко в составе разгромил Фулхэм со счетом 4:1 и вышел в пятый раунд Кубка Англии. Украинец вышел на замену в середине второго тайма, когда игра уже была сделана. После его появления счет не изменился.

В ближайшие дни у Зинченко и тренера МанСити Хосепа Гвардиолы будут не только футбольные темы для разговора. Накануне поединка испанский коуч выразил желание побеседовать с Александром о политической обстановке в Украине.

Реклама

Очевидно, что Пеп расстроен из-за скопления российских войск на границе с нашей страной.

"Мы обязательно поговорим об Украине. Мы еще не сделали этого, потому что провели вместе всего 3 или 4 дня, а до этого у него была травма, и мы сосредоточились на этом. Удручает тот факт, что такие вещи случаются в 21 веке – принимать такие решения в своих политических интересах. Тяжело это принять. Я поговорю с Алексом, он знает о ситуации намного лучше меня", – сказал Гвардиола.

Зинченко и Гвардиола
Зинченко и Гвардиола / Фото: Reuters

Ранее стало известно, что на Зинченко претендует клуб с родины Гвардиолы. Сообщалось, что украинец зимой может покинуть английский Манчестер Сити ради переезда в Бетис.

Реклама

Это не первый случай, когда МанСити готов отпустить игрока, и есть реальные покупатели. Но каждый раз Александр принимал решение остаться и успешно бороться за место в основе английского гранда.

Зинченко и Гвардиола
Зинченко и Гвардиола / Фото: Getty Images

В конце прошлого года Зинченко назвал Гвардиолу "лучшим в мире". Случилось это после матча Лиги чемпионов с ПСЖ ("горожане" победили 2:1), в котором украинец вышел со стартовых минут.

Реклама

В этом сезоне в чемпионате Англии украинец получает не так много игрового времени. Он сыграл всего в семи матчах из 23-х, также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов. Манчестер Сити – лидер Премьер-лиги.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Спорт Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
Ньюсмейкеры
Наши авторы
Олег Люлька Ломаченко сделал заманчивое предложение Камбососу Олег Люлька · Редактор Спорт Сегодня
Любомир Луканюк "Это тренерская ошибка". Велепец назвал причину провала Вали Семеренко Любомир Луканюк · Team Lead Спорт Сегодня
Александр Трикиша Королева Ямайки и адмирал: малоизвестные факты о Елизавете II, у которой юбилей правления Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Творческая команда
Спортивные красавицы
Больше красавиц
ТОП публикаций
Олег Люлька

Олег Люлька

Редактор Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Техно
Больше новостей
Спортивные истории
Хочу еще
ТОП публикаций
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
Лайфхаки на все случаи жизни
Больше новостей
Красное и черное
Больше новостей
ТОП публикаций
Любомир Луканюк

Любомир Луканюк

Team Lead Спорт Сегодня

 Смотреть все статьи
Звезды
Больше новостей
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
ТОП публикаций
Сергей Шаховец

Сергей Шаховец

редактор редакции Спорт

 Смотреть все статьи
Авто
Больше новостей
Олимпиада-2022
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Барселона

Сегодня

17:15

Атлетико

2.41

3.48

3.17
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Перепись миллионеров
ТОП-заработки украинских спортсменов в 2021 году
1
Александр Усик Александр Усик
18 млн $
2
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лэнь Алекс Лэнь
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий
2,8 млн $
За что такие деньги?
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
636
2
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
501
3
Тарьей Бё Тарьей Бё
486
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
484
5
Йоханнес Тингнес Бё Йоханнес Тингнес Бё
440
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
651
2
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
589
3
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
563
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
487
5
Ханна Эберг Ханна Эберг
482
Девушки покера
PokerMatch

Лео
Маргетс

Испания
Фото красотки
Премьер Лига Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять