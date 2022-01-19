На Зинченко претендует клуб, круче Барселоны

Украинский защитник Александр Зинченко зимой может покинуть английский Манчестер Сити. В услугах игрока сборной Украины заинтересована третья команда чемпионата Испании

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Заполучить украинца намерен Бетис. Испанцы хочет арендовать защитника и уже отправили запрос в английский гранд.

Об этом сообщает El Chiringuito в Twitter.

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В текущем сезоне Бетис показывает неплохие результаты и на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая Атлетико и Барселону!

МанСити укрепил лидерство в АПЛ / Фото: Getty Images

В текущем сезоне Зинченко провел только 12 матчей за Манчестер Сити во всех турнирах. Но в последний раз он появлялся на поле еще в прошлом году.

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В начале 2022-го Зинченко получил положительный тест на коронавирус и вынужден был уйти на карантин.

Впрочем, Хосеп Гваордиола и до этого не особо доверял украинцу, даже с учетом того, что конкурент Зинченко на место в старте находится в тюрьме.