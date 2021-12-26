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Зинченко обновил рекорд двух тысячелетий, хотя пахло позором

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 декабря, 18:58
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Самый результативный матч сезона для Манчестер Сити – команда Александра Зинченко обыграла Лестер со счетом 6:3
МанСити укрепил лидерство в АПЛ
МанСити укрепил лидерство в АПЛ / Фото: Getty Images

В воскресенье, 26 декабря, в центральном матче 19-го тура Премьер-лиги Англии Манчестер Сити дома обыграл Лестер 6:3 и увеличил лидерский отрыв от Ливерпуля до шести очков.

Весь матч в составе победителей провел Александр Зинченко.

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Правда, поединок против Лестера едва не завершился для МанСити позором. Хозяева вели после первого тайма 4:0, но во второй половине, расслабившись, позволили "лисам" отыграть три мяча. Счет стал 4:3.

Лишь после этого Манчестер Сити снова включился в игру и добил Лестер пятым и шестым мячами.

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Манчестер Сити – Лестер – 6:3
Голы: Де Брюйне, 5, Марез, 14 (пен), Гюндоган, 21, Стерлинг, 25 (пен), 87, Ляпорт, 69 – Мэддисон, 55, Лукман, 59, Ихеаначо, 65

Напомним, в предыдущем туре команда Пепа Гвардиолы установила рекорд по числу побед (34) за один календарный год за всю историю чемпионата Англии (начиная с 19-го века). Теперь это достижение улучшено до 35 викторий.

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29 декабря МанСити гостит у Брентфорда.

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