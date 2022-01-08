Жена "Холостяка" засунула в трусы водоросли ради хайпа в Instagram

Некоторое время назад Виктория сфотографировалась в бассейне, который является крышей ресторана. Прелестями девшки могли наслаждаться все, кто находился в заведении.
Но на этом она не остановилась. На следующем фото Виктрия показала, как выглядит девушка во время фото для Instagram и спустя несколько секунд после этого.
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Для второго снимка девушка не постеснялась засунуть в трусы водоросли, которая она нашла на берегу.
Напомним, что Виктория Кобленко и Евгений Левченко давно живут в Амстердаме. Летом 2016 года Виктория родила своему мужу, игравшему за ряд нидерландских клубов и принимавшему участие в реалити-шоу "Холостяк" в качестве главного героя, сына. Мальчика назвали Кий – как одного из основателей Киева.
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