Голая под дождем: бесстыжая велосипедистка зажигает в Сети

Бывшая велосипедистка из Словакии Люсия Яворчекова начала год с новой порции откровенных фото. Девушка сфотографировалась в водоеме абсолютно обнаженной!

Люсия Яворчекова радует фанатов с первых дней нового года / Фото: Коллаж: Сегодня

Люсия, ушедшая из велоспорта в модельный бизнес, поделилась ярким фото из Мексики. Спортсменка залезла в воду во время дождя обнаженной, прикрыв свою пышную грудь руками.

"Поблагодарите за дождь в вашей жизни, который поливает цветы вашей души", – подписала снимок Яворчекова.

А немного ранее Яворчекова поделилась фотосессией в байкерском стиле. Девушка позировала полураздетой в кожанке с шипами.

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