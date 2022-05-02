Защитники "Азовстали" – стена, которая не упадет – Дарио Срна

Директор Шахтера рассказал, как клуб в благотворительном матче поддержал героев, которые защищают Мариуполь

Шахтер рассказывает всему миру о геноциде украинцев / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вчерашний благотворительный матч Шахтера с хорватским Хайдуком был посвящен защитникам Мариуполя и остающимся на "Азовстале" людям. Об этом сообщил директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна.

По его словам игроки вышли в футболках с надписью WeAzovstal, чтобы почтить героев, обороняющих город.

Реклама

"Все люди, кто на "Азовстали" сегодня, – они великие герои. Они защищают сегодня нашу Родину. Они держат не падающую стену, и мы уверены, что она не упадет. Эта игра посвящена им. Это завод нашего президента Рината Ахметова. Для него важнее – это жизнь человека, и мы верим, что все люди выйдут из "Азовстали" живыми", – заявил Срна.

Он также отметил, что матч посетил лично президент УЕФА Александер Чеферин. "Он осознает, в какой ситуации находится Шахтер и что происходит в Украине. Он нас слышит и помогает", – отметил хорватский функционер.

Реклама

Напомним, что Шахтер проводит благотворительные игры в Европе для сбора средств как пострадавшим от войны, так и защитникам Украины.

Во время каждой игры проводилась особая акция для привлечения внимания к преступлениям России в Украине. В частности, в Польше на поле вышел парень из Мариуполя, которому удалось забить гол. В Турции игроки вышли в футболках с изображением запястья Валерии Глодан. На нем бейджик из роддома о рождении дочери Киры, которая в трехмесячном возрасте вместе с мамой и бабушкой была убита российской ракетой в Одессе в канун Пасхи.