Запустил мяч в голову девочке. Дикая выходка тренера Ярмоленко (видео)

Английский Вест Хэм проиграл Айнтрахту в полуфинальном матче Лиги Европы со счетом 0:1 и вылетел из второго по значимости еврокубка.
На 79-й минуте поединка наставник "молотобойцев" отличился недостойным поступком.
Шотландец не справился с эмоциями и со всей силы ударил мячом в девушку, которая подавала мяч. После удара Мойеса мяч просвистел совсем рядом с головой девушки.
Далее по теме
David Moyes pic.twitter.com/sQYQzXOgI9— Martin (@NorwegianSpursy) May 5, 2022
Арбитр встречи показал 59-летнему специалисту красную карточку.
Поединок завершился минимальной победой Айнтрахта. В финале Лиги Европы соперником немцев станет Глазго Рейнджерс.
Также мы сообщали, что в финале первого розыгрыша Лиги Конференций встретятся Рома и Фейеноорд. Для наставника "волков" Жозе Моуриньо это будет пятый финал в еврокарьере.