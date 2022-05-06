Ярмоленко в пролете! Определились сенсационные финалисты Лиги Европы

Айнтрахт сумел вновь одолеть Вест Хэм, а вот их земляки из Лейпцига неожиданно уступили Рейнджерсу

Айнтрахт и Рейнджерс поспорят за трофей Лиги Европы / Фото: Getty Images

Сегодня определились финалисты Лиги Европы. Отношения в дуэлях выясняли немецкие и британские команды. Представители Бундеслиги были фаворитами после первых матчей.

Неделю назад Айнтрахт сумел в гостях переиграть Вест Хэм (1:2), а Лейпциг минимально одолел дома Рейнджерс. Ожидалось, что состоится немецкий финал, но "быки" подвели Германию.

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Лейпциг умудрился пропустить два гола от Рейнджерса уже к середине первого тайма, однако гол Нкунку на 71 минуте мог подарить немецкой команде овертайм. Но шотландцы своего не упустили и вернули перевес в два мяча.

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За девять минут до конца Лундстрем быстрее всех сориентировался при подаче в штрафную и поразил ворота Гулачи. На большее Лейпциг не наработал. Таким образом, Рейнджерс выходит в свой второй финал Кубка УЕФА/Лиги Европы. Прошлый был проигран Зениту в 2008 году.

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РЕЙНДЖЕРС – ЛЕЙПЦИГ 3:1

Голы: Таверньер, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 – Нкунку, 71.

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У Айнтрахта же было куда меньше проблем с более статусным Вест Хэмом. Мало того, что подопечные Гласнера играли дома, так еще и были в большинстве почти весь матч. На 17 минуте Крэсуэлл сорвал выход соперника один на один и получил прямую красную.

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Франкфуртцы в итоге реализовали численное большинство и добыли минимальную победу. Борре сумел точно замкнуть прострел. Ярмоленко просидел на скамейке почти весь матч, выйдя аж на 87 минуте. Неожиданный финал Рейнджерс – Айнтрахт состоится 18 мая в Севилье.

АЙНТРАХТ – ВЕСТ ХЭМ 1:0

Гол: Борре, 26.

Удаление: Крэсуэлл, 17.