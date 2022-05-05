Пел Гимн Украины. Бразилец из Динамо завершил карьеру

С 2016 года Бетао защищал цвета бразильского клуба Аваи, за который провел 271 поединок. Универсальный защитник останется работать в Аваи, где будет выполнять функции технического координатора молодежных команд.
"С большим удовольствием и гордостью объявляю об окончании цикла моей жизни как профессионального игрока и начале нового пути. Я заканчиваю не меланхолично, а сознательно и счастливо, потому что я вышел далеко за пределы своих возможностей.
Я чувствую, что выполнил то, что хотел. Дело не в поражениях и победах, дело в наследии. Не только внутри, но и для людей. Нужно уметь прославлять профессию.
Футбол – это не только тщеславие, интриги, проигрыши и победы, эгоизм, но и самоотверженность, любовь и профессионализм", – сказал Бетао на пресс-конференции.
Até dacumpoco, Betão: zagueiro encerra carreira e assume função nas categorias de base.— Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) May 4, 2022
Confira:https://t.co/74CEcKJS1f#TimedaRaça
: Leandro Boeira/@AvaiFCpic.twitter.com/utXVxukV3c
Напомним, Бетао выступал за динамовский клуб с 2008 по 2013, после чего возвращался в команду в 2015 году. Суммарно универсальный защитник сыграл за "бело-синих" 170 матчей. В составе динамовского клуба бразилец выигрывал чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок.
Далее по теме
За время выступлений в Динамо Бетао успел полюбить Украину и даже выучил национальный гимн.
В первые дни российской агрессии бразильский защитник поддержал Украину. Бетао опубликовал на своей странице в Instagram "сине-желтый" флаг и украинское приветствие "Слава Украине!".