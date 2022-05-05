Пел Гимн Украины. Бразилец из Динамо завершил карьеру

С 2016 года Бетао защищал цвета бразильского клуба Аваи, за который провел 271 поединок. Универсальный защитник останется работать в Аваи, где будет выполнять функции технического координатора молодежных команд.

"С большим удовольствием и гордостью объявляю об окончании цикла моей жизни как профессионального игрока и начале нового пути. Я заканчиваю не меланхолично, а сознательно и счастливо, потому что я вышел далеко за пределы своих возможностей.

Я чувствую, что выполнил то, что хотел. Дело не в поражениях и победах, дело в наследии. Не только внутри, но и для людей. Нужно уметь прославлять профессию.

Футбол – это не только тщеславие, интриги, проигрыши и победы, эгоизм, но и самоотверженность, любовь и профессионализм", – сказал Бетао на пресс-конференции.