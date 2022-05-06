5 травня 22:00
Рейнджерс --
Лейпциг --
5 травня 22:00
Айнтрахт --
Вест Хем --
5 травня 22:00
Рома --
Лестер --
5 травня 22:00
Марсель --
Феєнорд --
7 травня 21:45
Ліверпуль --
Тоттенгем --
8 травня 18:30
Манчестер Сіті --
Ньюкасл --
10 травня 22:00
Астон Вілла --
Ліверпуль --
11 травня 22:15
Вулверхемптон --
Манчестер Сіті --
12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ярмоленко у прольоті! Визначились сенсаційні фіналісти Ліги Європи

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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6 травня, 00:01
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Айнтрахт зумів знову здолати Вест Хем, а ось їхні земляки з Лейпцигу несподівано поступилися Рейнджерсу
Айнтрахт та Рейнджерс посперечаються за трофей Ліги Європи
Айнтрахт та Рейнджерс посперечаються за трофей Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні визначились фіналісти Ліги Європи. Відносини у дуелях з'ясовували німецькі та британські команди. Представники Бундесліги були фаворитами після перших матчів.

Тиждень тому Айнтрахт зумів у гостях переграти Вест Хем (1:2), а Лейпциг мінімально здолав удома Рейнджерс. Очікувалося, що відбудеться німецький фінал, але бики підвели Німеччину.

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Лейпциг примудрився пропустити два голи від Рейнджерса вже до середини першого тайму, проте гол Нкунку на 71-й хвилині міг подарувати німецькій команді овертайм. Але шотландці свого не пропустили і повернули перевагу у два м'ячі.

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За дев'ять хвилин до кінця Лундстрем найшвидше зорієнтувався при подачі до штрафного майданчика і вразив ворота Гулачі. На більше Лейпциг не напрацював. Таким чином, Рейнджерс виходить у свій другий фінал Кубка УЄФА/Ліги Європи. Минулий був програний у 2008 році.

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РЕЙНДЖЕРС – ЛЕЙПЦИГ 3:1
Голи : Таверньєр, 19, Камара, 24, Лундстрем, 81 – Нкунку, 71.

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У Айнтрахта ж було набагато менше проблем із більш статусним Вест Хемом. Мало того, що підопічні Гласнера грали вдома, то ще й були здебільшого майже весь матч. На 17 хвилині Кресуелл зірвав вихід суперника віч-на-віч і отримав пряму червону.

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Франкфуртці зрештою реалізували чисельну більшість і здобули мінімальну перемогу. Борре зумів точно замкнути простріл. Ярмоленко просидів на лаві майже весь матч, вийшовши аж на 87-й хвилині. Несподіваний фінал Рейнджерс – Айнтрахт відбудеться 18 травня у Севільї.

АЙНТРАХТ – ВЕСТ ХЕМ 1:0
Гол: Борре, 26
Вилучення: Кресуелл, 17.

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