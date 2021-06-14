Загадка для фанатов: Кривбасс показал клубный автобус с тайной особенностью

Красно-черный красавец. Так в Кривбассе назвали свой новый клубный автобус. Его представили после выхода в Первую лигу
По итогам сезона во второй Лиге чемпионата Украины Кривбасс завоевал повышение в классе – следующий чемпионат команда из Кривого Рога проведет в Первой лиге. В новый чемпионат футболисты ворвутся на новом красно-черном автобусе.
Команда представила новые клубное средство передвижения футболистов. "Это больше, чем просто клубный автобус", – говорится в ролике. У него шесть особенностей:
- На автобусе изображены исторические эмблемы и достижения клуба.
- На автобусе набиты фамилии всех тренеров и футболистов.
- Использованы слоганы Кривбасса, которые были заимствованы у фанатов клуба. "Кривбас – це ми" и "Ім'я нам Кривбас".
- Логотипы фанатских группировок клуба.
- QR код со ссылкой на сайт команды.
- А шестую особенность фанатам предлагается найти самостоятельно: