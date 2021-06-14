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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Загадка для фанатов: Кривбасс показал клубный автобус с тайной особенностью

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июня, 23:59
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На автобусе изображены исторические эмблемы и достижения клуба, а также набиты фамилии всех тренеров и футболистов
Красно-черный красавец. Так в Кривбассе назвали свой новый клубный автобус. Его представили после выхода в Первую лигу
Красно-черный красавец. Так в Кривбассе назвали свой новый клубный автобус. Его представили после выхода в Первую лигу

По итогам сезона во второй Лиге чемпионата Украины Кривбасс завоевал повышение в классе – следующий чемпионат команда из Кривого Рога проведет в Первой лиге. В новый чемпионат футболисты ворвутся на новом красно-черном автобусе.

Команда представила новые клубное средство передвижения футболистов. "Это больше, чем просто клубный автобус", – говорится в ролике. У него шесть особенностей:

  1. На автобусе изображены исторические эмблемы и достижения клуба.
  2. На автобусе набиты фамилии всех тренеров и футболистов.
  3. Использованы слоганы Кривбасса, которые были заимствованы у фанатов клуба. "Кривбас – це ми" и "Ім'я нам Кривбас".
  4. Логотипы фанатских группировок клуба.
  5. QR код со ссылкой на сайт команды.
  6. А шестую особенность фанатам предлагается найти самостоятельно:

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Г
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2
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1
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1
3
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1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Германия
0
0:0
0
2
Венгрия
0
0:0
0
3
Португалия
0
0:0
0
4
Франция
0
0:0
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