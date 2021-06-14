14 червня 16:00 Відео
Шотландія 0
Чехія 2
14 червня 19:00 Відео
Польща 1
Словаччина 2
14 червня 22:00 Відео
Іспанія 0
Швеція 0
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Загадка для фанатів: Кривбас показав клубний автобус з таємною особливістю

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
14 червня, 23:59
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На автобусі зображені історичні емблеми та досягнення клубу, а також набиті прізвища всіх тренерів і футболістів
Червоно-чорний красень. Так в Кривбасі назвали свій новий клубний автобус. Його представили після виходу в Першу лігу
Червоно-чорний красень. Так в Кривбасі назвали свій новий клубний автобус. Його представили після виходу в Першу лігу

За підсумками сезону в другій Лізі чемпіонату України Кривбас завоював підвищення в класі – наступний чемпіонат команда з Кривого Рогу проведе в Першій лізі. У новий чемпіонат футболісти увірвуться на новому червоно-чорному автобусі.

Команда представила новий клубний засіб пересування футболістів. "Це більше, ніж просто клубний автобус", – кажуть у ролику. У нього шість особливостей:

  1. На автобусі зображені історичні емблеми та досягнення клубу.
  2. На автобусі набиті прізвища всіх тренерів і футболістів.
  3. Використано слогани Кривбасу, які були запозичені у фанатів клубу. "Кривбас – це ми" і "Ім'я нам Кривбас".
  4. Логотипи фанатських угруповань клубу.
  5. QR код з посиланням на сайт команди.
  6. А шосту особливість фанатам пропонується знайти самостійно:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Понеділок, 14 червня
0:2
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0:0
Відео Про матч
Вівторок, 15 червня
19:00
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