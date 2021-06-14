Загадка для фанатів: Кривбас показав клубний автобус з таємною особливістю

Червоно-чорний красень. Так в Кривбасі назвали свій новий клубний автобус. Його представили після виходу в Першу лігу
За підсумками сезону в другій Лізі чемпіонату України Кривбас завоював підвищення в класі – наступний чемпіонат команда з Кривого Рогу проведе в Першій лізі. У новий чемпіонат футболісти увірвуться на новому червоно-чорному автобусі.
Команда представила новий клубний засіб пересування футболістів. "Це більше, ніж просто клубний автобус", – кажуть у ролику. У нього шість особливостей:
- На автобусі зображені історичні емблеми та досягнення клубу.
- На автобусі набиті прізвища всіх тренерів і футболістів.
- Використано слогани Кривбасу, які були запозичені у фанатів клубу. "Кривбас – це ми" і "Ім'я нам Кривбас".
- Логотипи фанатських угруповань клубу.
- QR код з посиланням на сайт команди.
- А шосту особливість фанатам пропонується знайти самостійно: