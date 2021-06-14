Загадка для фанатів: Кривбас показав клубний автобус з таємною особливістю

На автобусі зображені історичні емблеми та досягнення клубу, а також набиті прізвища всіх тренерів і футболістів

Червоно-чорний красень. Так в Кривбасі назвали свій новий клубний автобус. Його представили після виходу в Першу лігу

За підсумками сезону в другій Лізі чемпіонату України Кривбас завоював підвищення в класі – наступний чемпіонат команда з Кривого Рогу проведе в Першій лізі. У новий чемпіонат футболісти увірвуться на новому червоно-чорному автобусі.

Команда представила новий клубний засіб пересування футболістів. "Це більше, ніж просто клубний автобус", – кажуть у ролику. У нього шість особливостей: