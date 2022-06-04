За победу над Уэльсом Украина получит фантастические деньги

Завтра сборная Украины может выйти на Чемпионат мира по футболу. В решающем матче квалификации наша команда сыграет против Уэльса. Ранее экс-игрок валлийской команды призвал не жалеть украинцев.
Помимо спортивной составляющей, выход на мировое первенство – это еще и солидные премиальные от ФИФА. Лишь за попадание на мундиаль нашей команде полагается 2,5 млн долларов, сообщает Трибуна. А после того, как украинцы сыграют там три матча в группе, то получат 8 млн.
По сути, победа над Уэльсом принесет Украине минимум 10,5 млн долларов. Можно заработать и больше, но нужно дальше продвигаться по сетке плей-офф.
Призовые на ЧМ-2022 (в долларах):
- 2,5 млн – выход на чемпионат мира;
- 8 млн – вылет после группового этапа;
- 12 млн – вылет после 1/8 финала;
- 16 млн – вылет после 1/4 финала;
- 22 млн – четвертое место;
- 26 млн – третье место;
- 32 млн – второе место;
- 45 млн – чемпион.
Украина сыграет с Уэльсом 5 июня. Начало – в 19:00 по киевскому времени. Прямая трансляция в эфире общенационального канала "Індиго TV", а также на канале "Футбол 1" и платформе oll.tv.