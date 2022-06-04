За перемогу над Уельсом Україна отримає фантастичні гроші

ФІФА окремо виплатить солідні бонуси збірним за потрапляння на Чемпіонат світу-2022 та за матчі на груповому етапі

За участь у мундіалі наша команда отримає мінімум 10,5 млн доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра збірна України може вийти на чемпіонат світу з футболу. У вирішальному кваліфікаційному матчі наша команда зіграє проти Уельсу. Раніше ексгравець валлійської команди закликав не жаліти українців.

Окрім спортивної складової, вихід на світову першість – це ще й солідні преміальні від ФІФА. Лише за потрапляння на мундіаль нашій команді належить 2,5 млн доларів, повідомляє Трибуна. А після того, як українці зіграють там три матчі у групі, то отримають 8 млн.

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По суті, перемога над Уельсом принесе Україні щонайменше 10,5 млн. доларів. Можна заробити і більше, але треба далі просуватися по сітці плей-офф.

Призові на ЧС-2022 (у доларах):

2,5 млн – вихід на чемпіонат світу;

8 млн – виліт після групового етапу;

12 млн – виліт після 1/8 фіналу;

16 млн – виліт після 1/4 фіналу;

22 млн – четверте місце;

26 млн – третє місце;

32 млн – друге місце;

45 млн – чемпіон.

Україна зіграє із Уельсом 5 червня. Початок – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція в ефірі загальнонаціонального каналу "Індиго TV", а також на каналі "Футбол 1" та платформі oll.tv.