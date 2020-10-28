Юные фанаты хоккея поддержали "Шахтер" в матче Лиги чемпионов против "Интера"

Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" организовали поездку группы юных фанатов хоккейного клуба в Киев. 27 октября ученики Константиновской общеобразовательной школы №6, Дружковских общеобразовательных школ №7 и №17, а также Веролюбовской общеобразовательной школы посетили столицу Украины с ознакомительной экскурсией.

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Весь день опытные экскурсоводы знакомили 50 школьников с историей Киева, его памятниками, достопримечательностями и интересными местами. Так, ребята увидели Софиевский, Михайловский Златоверхий и Владимирский кафедральный соборы, Андреевскую церковь, Музей Золотые ворота, Шоколадный дом, Киево-Печерскую лавру, Национальный университет им. Т. Шевченко, Майдан Незалежности. Кроме того, школьники побывали у Арки Дружбы народов, Родины-Матери, Владимирской горки, стеклянного моста, арт-объектов и в обновленном зоопарке.

"Это было очень насыщенное знакомство с Киевом. Я впервые здесь. Он мне запомнится многочисленными церквями, великолепием, интеллигентными людьми. Каждое место, у которого мы проходили, пропитано историей, духом своего времени. Было интересно услышать много легенд и преданий от гидов. Не влюбиться в этот город просто невозможно. Я решил: окончу школу и обязательно буду учиться в столичном вузе!", – делится впечатлениями Дмитрий, школьник из Веролюбовки.

"Наши дети просто в восторге от этой поездки! Все очень организованно, продумано до мелочей! Школьники с удовольствием знакомятся с древними памятниками города и с энтузиазмом посещают современные, модные места – недавно открывшийся стеклянный мост или отремонтированный зоопарк. Мы привезем домой тысячи фотографий, который запечатлели дружбу и красивый Киев. Спасибо Фонду Бориса Колесникова и хоккейному клубу за возможность подарить нашим детям яркие впечатления в дни школьных каникул!", – добавляет Александр Резниченко, директор Константиновской общеобразовательной школы №6 и глава самого многочисленного фан-клуба ХК "Донбасс".

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Насыщенный день в столице завершился визитом школьников на НСК "Олимпийский", где состоялся матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и итальянским "Интером". Ребята дружно болели за донецкий клуб. К ним также присоединился Президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

"Хочется, чтобы такие поездки, насыщенные искренними эмоциями, у наших детей были как можно чаще. Наш Фонд и хоккейный клуб организуют для юных любителей спорта и активистов экскурсии в Киев и Харьков, приобщают их к здоровому образу жизни, благодарят за поддержку на трибунах во время хоккейных поединков. Наша цель – дать им возможность открыть большой и увлекательный мир истории, географии и спорта", – подытожила София Мудрык, директор Фонда Бориса Колесникова.

Читайте расписание и результаты матчей среды в Лиге чемпионов.

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