Ярмоленко выбыл до конца сезона? Но его ждут на матч против Франции в марте

Поздно ночью из Англии пришли грустные новости, что украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выбыл до конца сезона из-за травмы в кубковом матче с "Манчестер Юнайтед" (0:1). А ведь в июне еще Евро-2020, куда пробилась наша сборная. Но сегодня появилась более обнадеживающая информация по украинцу.
Так, один из фанатских сайтов "Вест Хэма" Claret and Hugh сообщал, что травма Ярмоленко оказалась куда более серьезной, чем предполагалось ранее: "Андрей Ярмоленко может отсутствовать до конца сезона из-за травмы колена". Тогда как главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что у украинского футболиста растяжение связок колена.
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Однако агент футболиста Вадим Шаблий сообщил zbirna.com, что из-за травмы колена Ярмоленко пропустит не более трех недель. Причем, такой срок уйдет на восстановление по самым плохим прогнозам. Ожидается, что Андрей будет готов к матчам за сборную Украины в квалификации ЧМ-2022 против Франции (23 марта) и Финляндии (28 марта).
В текущем сезоне украинец забил за "Вест Хэм" 3 гола (1 с пенальти) и сделал 4 передачи в 20 поединков. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне около 7 млн евро в год.
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