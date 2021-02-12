Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Ярмоленко выбыл до конца сезона? Но его ждут на матч против Франции в марте

12 февраля, 10:56

Елена Павлова Елена Павлова

Украинский "молотобоец" повредил колено в борьбе с "Дьяволами" из Манчестера

Поздно ночью из Англии пришли грустные новости, что украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко выбыл до конца сезона из-за травмы в кубковом матче с "Манчестер Юнайтед" (0:1). А ведь в июне еще Евро-2020, куда пробилась наша сборная. Но сегодня появилась более обнадеживающая информация по украинцу.

Реклама

Андрей Ярмоленко против Гарри Магуайра в Кубке Англии

Андрей Ярмоленко против Гарри Магуайра в Кубке Англии / Фото: Reuters

Так, один из фанатских сайтов "Вест Хэма" Claret and Hugh сообщал, что травма Ярмоленко оказалась куда более серьезной, чем предполагалось ранее: "Андрей Ярмоленко может отсутствовать до конца сезона из-за травмы колена". Тогда как главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес говорил, что у украинского футболиста растяжение связок колена.

Читайте также: 14 оригинальных идей ко Дню святого Валентина для влюбленных

Реклама

Однако агент футболиста Вадим Шаблий сообщил zbirna.com, что из-за травмы колена Ярмоленко пропустит не более трех недель. Причем, такой срок уйдет на восстановление по самым плохим прогнозам. Ожидается, что Андрей будет готов к матчам за сборную Украины в квалификации ЧМ-2022 против Франции (23 марта) и Финляндии (28 марта).

В тренде
Некролог. Леон Спинкс – бродяга, избивавший Мухаммеда Али

Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм"

Андрей Ярмоленко забил за "Вест Хэм" / Фото: Reuters

В текущем сезоне украинец забил за "Вест Хэм" 3 гола (1 с пенальти) и сделал 4 передачи в 20 поединков. По данным британских СМИ, Ярмоленко получает в Лондоне около 7 млн евро в год.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

травма Сборная Украины чемпионат Англии Андрей Ярмоленко Кубок Англии Вест Хэм
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы
Месси встал с колен! Обзор сумасшедшей победы "Барселоны" над "Гранадой"Футбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
"Смотри, чтобы тебя не похоронили": Воронин устроил разборки, защищая СелезневаФутбол
Капитан
Капитан "Палмейраса" прогнал жену с кровати после выигрыша Кубка ЛибертадоресФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в Италии
Стройная, как супруга Шевы: главная болельщица Виктора Коваленко в ИталииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять