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Ярмоленко вибув до кінця сезону? Але його чекають на матч проти Франції в березні

12 лютого, 10:56

Олена Павлова Олена Павлова

Український "молотобоєць" пошкодив коліно в боротьбі з "Дияволами" з Манчестера

Пізно вночі з Англії прийшли сумні новини, що український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко вибув до кінця сезону через травму в кубковому матчі з "Манчестер Юнайтед" (0:1). А в червні ще Євро-2020, куди пробилася наша збірна. Але сьогодні з'явилася більш обнадійлива інформація по українцю.

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Андрій Ярмоленко проти Гаррі Магуайра в Кубку Англії

Андрій Ярмоленко проти Гаррі Магуайра в Кубку Англії / Фото: Reuters

Так, один з фанатських сайтів "Вест Гема" Claret and Hugh повідомляв, що травма Ярмоленка виявилася набагато серйознішою, ніж передбачалося раніше: "Андрій Ярмоленко може бути відсутнім до кінця сезону через травму коліна". Тоді як головний тренер "Вест Гема" Девід Мойес говорив, що в українського футболіста розтягнення зв'язок коліна.

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Однак агент футболіста Вадим Шаблій повідомив zbirna.com, що через травму коліна Ярмоленко пропустить не більше трьох тижнів. Причому, такий строк піде на відновлення за найгіршими прогнозами. Очікується, що Андрій буде готовий до матчів за збірну України в кваліфікації ЧС-2022 проти Франції (23 березня) і Фінляндії (28 березня).

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Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем"

Андрій Ярмоленко забив за "Вест Гем" / Фото: Reuters

У поточному сезоні українець забив за "Вест Хем" 3 голи (1 з пенальті) і зробив 4 передачі в 20 поєдинків. За даними британських ЗМІ, Ярмоленко отримує в Лондоні близько 7 млн євро в рік .

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