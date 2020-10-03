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"Возраст – это просто число": "Милан" весело поздравил Ибрагимовича с днем рождения

3 октября, 10:18

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитому шведскому футболисту сегодня исполняется 39 лет

3 октября празднует день рождения харизматический нападающий Златан Ибрагимович. Сегодня шведу исполняется 39 лет. Своего звездного футболиста "Милан" поздравил в соцсетях еще ночью.

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В частности, на своей страничке в Twitter клуб выложил ролик с ритмичной музыкой, который подписал: "Живое доказательство того, что возраст – это просто число".

Напомним, Златан родился в Мальме в семье переселенцев из Боснии и Герцеговины. Уже в 19 лет он уехал из Швеции в "Аякс", а затем выступал в грандах европейского футбола: "Ювентусе", "Милане", "Интере", "Барселоне", "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ". В 2018-2019 гг. засветился в США в "Лос-Анджелес Гэлэкси", а в начале этого года вернулся в Милан. Ибра известен своим непростым характером, из-за которого, в частности, поссорился с тренером "Барсы" Хосепом Гвардиолой и покинул испанский клуб.

Со Златаном лучше не спорить

Со Златаном лучше не спорить / Фото: Reuters

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Женат на фотомодели Хелен Сегер, у него растут сыновья Максимилиан и Винсент 14 и 12 лет.

Недавно итальянская журналистка прокомментировала роман с Ибрагимовичем.

Смотрите, как "Милан" обыграл "Болонью" с двумя голами Златана:

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футбол день рождения Милан Италия Златан Ибрагимович Лос-Анджелес Гэлакси
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