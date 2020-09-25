Сексуальная итальянская журналистка прокомментировала роман со Златаном Ибрагимовичем

Неординарный шведский футболист Златан Ибрагимович, который в этом году выступает за итальянский "Милан", появляется на страницах прессы, даже будучи изолированным. Как мы сообщали, Ибрагимович подхватил коронавирус и покидает "Милан". Однако 38-летнего форварда вспомнила популярная телеведущая и модель Дилетта Леотто.

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Дело в том, что недавно Ибрагимовича обвинили в измене жене и романе с сексуальной блондинкой. И вот 29-летняя итальянская журналистка решила ответить на слухи.

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Дилетта Леотто высказала свою позицию британскому изданию The Sun:

"Мои принципы не позволят мне заводить романы с женатыми мужчинами. Нужно ясно осознавать, что ты делаешь, чтобы не попадать в неловкие ситуации. Особенно при том выборе, который есть в мире. На мой взгляд, стереотипы убивают женский пол. Например, мы не можем отбросить в сторону предубеждения, что женщины способны говорить о футболе или политике только потому, что у них глубокие декольте. Хотя, как и везде, существуют и положительные примеры".

К слову, Златан Ибрагимович женат уже 18 лет, у него и Хелен – двое сыновей: 14-летний Максимилиан и 12-летний Винсент. А с Дилеттой Леотто он познакомился на съемках рекламы.

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Напомним, Ибрагимович останется в "Милане" еще на год.

Смотрите, как Златан в отпуске показывал удар из арсенала ниндзя:

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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