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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Возомнили себя мастерами. Футболисты сборной Украины опозорились пробивая пенальти

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
12 октября, 19:49
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Футболисты сборной Украины в важном отборочном матче Евро-2023 решили разыграть пенальти и не смогли переиграть вратаря Фарерских островов
Странный пенальти футболистов сборной Украины
Странный пенальти футболистов сборной Украины

На днях молодежная сборная Украины разгромно уступила Франции в квалификации Евро-2023. Но это не сбило спесь с наших юных мастеров.

Вместо того, чтобы ответственней относиться к своей игре, они устроили цирк в поединке с Фарерскими островами.

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В конце первого тайма Украина заработала пенальти. К 11-метровой отметке подошел Судаков, который вместо того, чтобы пробить, покатил мяч на Бондаренко. А тот коряво пробил во вратаря.

В итоге сборная Украины выиграла – 1:0.

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Напомним, что самым известным подобным случаем розыгрыша пенальти является 11-метровый в исполнении игроков Аякса Йохана Кройфа и Йеспера Ольсена 5 декабря 1982 года в ворота команды Хелмонд Спорт в чемпионате Нидерландов.

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Как мы писали ранее, одноклубник украинца Балтачи забил самый ленивый пенальти в истории. Нападающий Чарльтона Лайл Тэйлор "полз" к 11-метровой отметке подобно черепахе – и реализовал удар!

Но не всем так везет, как ему. Ранее был исполнен самый смешной пенальти в истории: футболист подпрыгнул перед мячом и – не попал по воротам. Опозорился один из самых звездных игроков Североамериканской футбольной лиги – венесуэлец Мартинес.

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