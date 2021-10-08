Это фиаско, парни. Франция уничтожила сборную Украины

Молодежная сборная Украины разгромно уступила французам в квалификации Евро-2023. Но наша команда сохраняет шансы на выход из группы

Команда Ротаня так и не настроилась на бой / Фото: УАФ

Сегодня молодежная сборная Украины провела отборочный поединок чемпионата Европы 2023 года. Подопечные Руслана Ротаня в гостях встретились с Францией.

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Все шло не плохо, до 27-й минуты, когда Таловеров получил красную карточку. Оставшись в меньшинстве наша команда пропустила пять голов.

Франция U-21 – Украина U-21 – 5:0

Голы: Калимуэндо (40), Диоп (43), Адли (54), Шерки (68, 80)

Украина U-21: Нещерет, Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч, Михайленко, Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Билошевский, 60), Крыськив (Желизко, 46), Кухаревич (Вьюнник, 46).

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Несмотря на поражение наша команда сохраняет шансы на проход. Нужно не опуститься ниже второго места в группе.

Турнирная таблица