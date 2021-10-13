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Вот с кого Украине нужно брать пример! Дания уже пакует чемоданы в Катар

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
13 октября, 00:17
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Сборная Дании досрочно заняла первое место в группе и завоевала путевку на чемпионат мира 2022 года, где уже точно сыграют Катар и Германия
Сборная Дании выиграла восемь матчей в своей группе
Сборная Дании выиграла восемь матчей в своей группе / Фото: REUTERS

Определилась третья команда, которая выступит на чемпионате мира 2022 года.

В Копенгагене состоялся матч отборочного раунда ЧМ-2022, в котором Дания на своем поле одержала минимальную победу над Австрией со счетом – 1:0. Единственный гол в составе датчан забил Йоаким Мехле.

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Благодаря этой победе Дания досрочно (за два тура до конца) забронировала себе путевку в Катар, заняв в группе F первое место с 24 очками в 8 матчах и разницей голов 27:0! У ближайшего преследователя Шотландии – 17 очков.

Кроме Дании на ЧМ-2022 сыграют хозяева турнира – сборная Катара, а также команда Германии, которая выиграла свою группу.

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Напомним, что сборная Украины сохраняет шансы поехать на мундиаль. Сегодня наша команда сыграла – 1:1 с Боснией и занимает второе место в своей группе.

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