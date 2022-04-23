В России снова запылает. Сборная Украины сыграет в новой форме

Товарищеские матчи в рамках подготовки к плей-офф на ЧМ-2022 национальная команда Украины проведет в новой экипировке

В УАФ готовят новый дизайн формы сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

1 мая стартует тренировочный сбор национальной команды Украины перед ответственными матчами плей-офф ЧМ-2022. В рамках подготовки подопечные Петракова проведут товарищеские поединки.

В УАФ рассматривают вариант новой формы, в которой футболисты сборной Украины выйдут в контрольных спаррингах.

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"Планируется, что футболки сборников будут символизировать устойчивость и единение нашей нации в борьбе с врагом, в то же время подчеркивая, как мы гордимся быть украинцами", – говорится в сообщении УАФ.

Напомним, специально к Евро-2020 презентовали футболки сборной, на которой изобразили карту Украины с оккупированным Крымом и лозунг "Слава Украины".

Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ

Это вызвало эффект разорвавшейся бомбы в РФ. Но в УЕФА заявили, что форма соответствует всем требованиям Европейского футбольного союза, и команда Шевченко сыграла в ней на Евро.

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Ранее мы сообщали, что Александр Петраков поддержал идею проведения номинально домашних поединков Лиги наций в Польше.

Футболисты сборной скоро соберутся для подготовки к матчу с Шотландией / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Добавим, поединок против Шотландии состоится 1 июня. Если сборной Украины удастся победить соперника, то за путевку на Мундиаль "сине-желтые" сразятся с Уэльсом.